Президент Владимир Путин присвоил звание Мать-героиня жительнице Калининградской области. Награду получила Лидия Гордиевич. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Лидия и Даниил Гордиевич воспитывают 11 детей. В 2021 году женщину наградили медалью «Материнская слава», а супругов отметили дипломом «Признательность».
По информации регионального министерства социальной политики, последние пять лет в Калининградской области растёт число родителей, у которых появляется третий или последующий ребёнок. В 2024 году диплом «Признательность» вручили 26 многодетным семьям.