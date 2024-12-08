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Путин присвоил звание Мать-героиня жительнице Калининградской области

В семье Лидии Гордиевич воспитывают 11 детей.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент Владимир Путин присвоил звание Мать-героиня жительнице Калининградской области. Награду получила Лидия Гордиевич. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Лидия и Даниил Гордиевич воспитывают 11 детей. В 2021 году женщину наградили медалью «Материнская слава», а супругов отметили дипломом «Признательность».

По информации регионального министерства социальной политики, последние пять лет в Калининградской области растёт число родителей, у которых появляется третий или последующий ребёнок. В 2024 году диплом «Признательность» вручили 26 многодетным семьям.