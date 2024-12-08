Полпред Жога в Екатеринбурге призвал ветеранов СВО заниматься спортом

С точки зрения полпреда, именно спорт дает раненым на фронте возможности для развития, понимание, что жизнь не закончилась. «На травме жизнь не заканчивается. Это очередное испытание в жизни, которое, как бы тяжело ни было, необходимо преодолеть. Адаптивные виды спорта открывают новые возможности для развития, поиска вдохновения», — говорит Жога.