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Полпред Жога в Екатеринбурге призвал ветеранов СВО заниматься спортом

Привлечь ветеранов СВО к спорту, познакомить с адаптивными дисциплинами, которые позволяют вести активный образ жизни людям после травм и ранений. Так полпред в УрФО Артем Жога обозначил главную цель фестиваля «Время СВОих», который проходил сегодня в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

С точки зрения полпреда, именно спорт дает раненым на фронте возможности для развития, понимание, что жизнь не закончилась. «На травме жизнь не заканчивается. Это очередное испытание в жизни, которое, как бы тяжело ни было, необходимо преодолеть. Адаптивные виды спорта открывают новые возможности для развития, поиска вдохновения», — говорит Жога.

Огромная тут роль — у тех ребят, кто уже занимается спортом несмотря на травмы. «Ваши победы, опыт участия вдохновят других прийти в спорт, найти себя в чем-то новом», — поприветствовал полпред участников фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и их близких.

«Это первый шаг в большом пути. Начало новой жизни, появления новых чемпионов — в боксе, хоккее, волейболе, фехтовании, танцах», — так охарактеризовал полпред фестиваль.

Местом проведения спортивного фестиваля стала площадка кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский. Ветераны СВО и члены их семей пробовали себя в разных видах адаптивных дисциплин, таких как парабокс, бочча, стрельба ГТО, волейбол сидя, большой теннис, футбол, следж-хоккей, армрестлинг, биатлон.