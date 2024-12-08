Полпред Жога в Екатеринбурге призвал ветеранов СВО заниматься спортом

С точки зрения полпреда, именно спорт дает раненым на фронте возможности для развития, понимание, что жизнь не закончилась. «На травме жизнь не заканчивается. Это очередное испытание в жизни, которое, как бы тяжело ни было, необходимо преодолеть. Адаптивные виды спорта открывают новые возможности для развития, поиска вдохновения», — говорит Жога.
Огромная тут роль — у тех ребят, кто уже занимается спортом несмотря на травмы. «Ваши победы, опыт участия вдохновят других прийти в спорт, найти себя в чем-то новом», — поприветствовал полпред участников фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и их близких.
«Это первый шаг в большом пути. Начало новой жизни, появления новых чемпионов — в боксе, хоккее, волейболе, фехтовании, танцах», — так охарактеризовал полпред фестиваль.
Местом проведения спортивного фестиваля стала площадка кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский. Ветераны СВО и члены их семей пробовали себя в разных видах адаптивных дисциплин, таких как парабокс, бочча, стрельба ГТО, волейбол сидя, большой теннис, футбол, следж-хоккей, армрестлинг, биатлон.