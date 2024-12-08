Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания

Глава РУз направил поздравление с Днем работников сельского хозяйства дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, опытным агрономам и механизаторам, руководителям и работникам кластеров, ветеранам сферы — всем, кто выращивает и собирает богатые урожаи, обеспечивая изобилие и благополучие в домах соотечественников.
Он отметил, что глобальные климатические изменения, природные катаклизмы, дефицит земельных и водных ресурсов, которые наблюдаются в последние годы приводят к серьезным проблемам и в сельхозотрасли.
«Но, несмотря на такие сложные условия, благодаря вашему неустанному труду в этом году в стране было выращено 9 миллионов тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка, свыше 16 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, заготовлено более 15 миллионов тонн мяса и молока, 30 тысяч тонн коконов, и это действительно пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания».
Он добавил, достичь таких результатов стало возможным, благодаря вниманию к развитию сферы, кардинальным структурным преобразованиям в отрасли, налаживанию производственных отношений на основе современных требований.
Особенно хороший эффект дает широкое внедрение в сферу передовых агротехнологий, достижений науки и инноваций. Это наглядно подтверждает богатый урожай, полученный в нынешнем году на 100 тыс. гектаров площадей, засеянных стойкими к болезням и вредителям высокоурожайными сортами хлопчатника.
В зерноводстве в результате применения современных ресурсосберегающих агротехнологий впервые среднюю урожайность довели до 85 центнеров с гектара. Более 6 тыс. опытным фермерам удалось преодолеть планку в 90−100 центнеров.
«В числе наших важных достижений и урожай овощей, выращенный на основе ресурсосберегающих интенсивных технологий на площади 50 тысяч гектаров, где по сравнению с традиционным методом продуктивность выросла на 200−250 центнеров с гектара, чистый доход составил 6−8 тысяч долларов с гектара».
Он добавил, что в течение года субъектам сельского хозяйства выделили 18 трлн сумов льготных кредитов и 176 млрд сумов субсидий, поставилим 11 600 единиц высокоэффективной современной техники и агрегатов общей стоимостью 3,6 трлн сумов, что также помогло успешно завершить сезон.
Для адаптации сельского хозяйства страны к изменениям климата, смягчения его негативных последствий впервые приняли соответствующую Национальную программу. Для обеспечения ее исполнения и поддержки сельхозпроизводителей привлекают средства зарубежных финансовых организаций в размере более $160 млн.
В этом году в сельской местности запустили 343 новых проекта по развитию пищевой промышленности, улучшению инфраструктуры хранения и реализации продукции.
«Свыше 180 тысячам социально нуждающихся жителей села и молодым сельчанам для организации дехканских хозяйств было выделено 75 тысяч гектаров земли, создано более 200 тысяч рабочих мест, что сыграло важную роль в обеспечении занятости и повышении реальных доходов людей, сокращении бедности».
В целях увеличения доходности приусадебных участков осуществлена специализация 5 145 махаллей на основе принципа «Одна махалля — одна продукция».
Кроме того, населению выдали 40 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. овец и коз, импортировали 260 тыс. голов племенного скота для улучшения породистости и увеличения объемов продукции.
Мирзиёев напомнил, что 2025 год в республике объявлен Годом охраны окружающей среды и «зеленой экономики».
«Государственная программа года, которую предстоит принять, несомненно, откроет новые возможности для устойчивого развития сферы, обеспечения продовольственной безопасности, применения в сельском хозяйстве “зеленых” технологий, выращивания экологически чистой продукции».
Также.
- В целях системного развития аграрного сектора на научной основе, интеграции инновационной деятельности во все его отрасли в следующем году в Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук.
- Населению для организации дехканских хозяйств выделят еще 100 тыс. гектаров земли.
- В хлопководстве на 40% площадей планируют внедрить апробированный передовой опыт Китая.
- Совместно с международными партнерами будут реализованы множество перспективных проектов.
- Единую интеграционную платформу «Цифровое сельское хозяйство» усовершенствуют.
- Наладят порядок комплексного предоставления услуг производителям продукции на основе принципа «одно окно».
«Мы также последовательно продолжим работу по благоустройству сел и махаллей, развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для жителей села».
Перечислив масштабные задачи, он выразил уверенность, что работники сферы примут активное участие в их реализации, задействуют все свои силы, знания, опыт и внесут достойный вклад в развитие сельского хозяйства страны.
Напомним, что профессиональный праздник работников сельского хозяйства Узбекистана ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря.