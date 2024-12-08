Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания

«Но, несмотря на такие сложные условия, благодаря вашему неустанному труду в этом году в стране было выращено 9 миллионов тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка, свыше 16 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, заготовлено более 15 миллионов тонн мяса и молока, 30 тысяч тонн коконов, и это действительно пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания».