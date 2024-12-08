Песков: интеграция России и Беларуси должна идти умеренно

«И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова представителя Кремля приводит Тelegram-канал «Вести».