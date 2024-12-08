Песков: интеграция России и Беларуси должна идти умеренно

Он пояснил, что Беларусь и Россия — это две независимые страны. Вопрос единого Союзного государства обсуждается при сохранении этой суверенности.
«И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова представителя Кремля приводит Тelegram-канал «Вести».
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что это сложный процесс, в котором торопиться не нужно.
Высший госсовет в Минске
Договор о создании наднационального объединения — Союзного государства Беларуси и России — был подписан 8 декабря 1999 года.
В минувшую пятницу в белорусской столице состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, приуроченное к 25-летию подписания данного документа.
В рамках мероприятия лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин озвучили основные моменты союзного строительства.
По итогам заседания главы государств подписали ряд документов. В частности, подписан межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, утверждено постановление о концепции безопасности СГ.
Кроме того, президенты подписали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, Декрет ВГС СГ о единых правилах в области защиты прав потребителей и резолюция о комфортных тарифах связи на территории Союзного государства.