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Венгрия опровергла информацию о прибытии Асада в Будапешт

БУДАПЕШТ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Венгрии опровергло появившуюся в одном из местных СМИ информацию о том, что президент Сирии Башар Асад якобы прибыл в Будапешт, спасаясь от вооруженной оппозиции в своей стране.

Источник: Andreas M/CC0

«Это фейковая новость», — заявил правительственный информационный центр по поводу публикации в интернет-издании Magyar Hang. «Фотография, использованная в этой публикации, была взята из статьи 2012 года», — процитировало агентство MTI сообщение информцентра.

Magyar Hang утверждало, что Асад якобы обратился по дипломатическим каналам к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за помощью и мог прибыть в Будапешт вместе со своей семьей и ближайшим окружением. В публикации говорилось, что в субботу вечером в будапештском Международном аэропорту имени Ференца Листа приземлился «таинственный сирийский самолет», на котором мог прилететь Асад.

Руководство аэропорта в столице Венгрии заявило, что он «не принимал и не обслуживал никакие сирийские самолеты».