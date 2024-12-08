Венгрия опровергла информацию о прибытии Асада в Будапешт

«Это фейковая новость», — заявил правительственный информационный центр по поводу публикации в интернет-издании Magyar Hang. «Фотография, использованная в этой публикации, была взята из статьи 2012 года», — процитировало агентство MTI сообщение информцентра.
Magyar Hang утверждало, что Асад якобы обратился по дипломатическим каналам к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за помощью и мог прибыть в Будапешт вместе со своей семьей и ближайшим окружением. В публикации говорилось, что в субботу вечером в будапештском Международном аэропорту имени Ференца Листа приземлился «таинственный сирийский самолет», на котором мог прилететь Асад.
Руководство аэропорта в столице Венгрии заявило, что он «не принимал и не обслуживал никакие сирийские самолеты».