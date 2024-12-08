Кобахидзе заявил, что протестующим в Грузии запретят скрывать свои лица

Накануне, 7 декабря, «Первый грузинский» сообщал, что группа примерно из 50 человек в масках напала на представителя «Коалиции за перемены» Кобу Хабази и избила его. «Они пришли с задачей избить известного человека, навести ужас, напугать, вот их цель», — сказал Хабази. МВД возбудило дело по статье 126 УК — насилие.