Кобахидзе заявил, что протестующим в Грузии запретят скрывать свои лица

«Закон полностью вступит в силу до конца месяца», — объявил премьер-министр и добавил, что эта мера «поможет предотвратить насилие».
Предположительно, официальный запрет будет распространяться на очки, респираторы и противогазы. Санкции для нарушителей в правительстве еще не назвали.
Ранее, пишет издание, власти негласно ввели запрет на продажу пиротехники и средств защиты, которые покупали протестующие, в том числе касок, респираторов, противогазов.
Накануне, 7 декабря, «Первый грузинский» сообщал, что группа примерно из 50 человек в масках напала на представителя «Коалиции за перемены» Кобу Хабази и избила его. «Они пришли с задачей избить известного человека, навести ужас, напугать, вот их цель», — сказал Хабази. МВД возбудило дело по статье 126 УК — насилие.
В Грузии продолжаются массовые протесты, которые начались в конце ноября после заявления премьер-министра о том, что страна замораживает процесс вступления в Евросоюз до 2028 года.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и лично присутствовала на акциях, она призвала МВД страны остановить насилие над протестующими. Парламент Грузии, на выборах в который вновь победила «Грузинская мечта», Зурабишвили называла нелегитимным.