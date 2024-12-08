МИД России: Башар Асад подал в отставку и покинул Сирию

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Газета Bild писала, что на переговорах с боевиками в Катаре Башар Асад говорил о планах уйти в отставку и улететь в Россию. Взамен он просил остановить наступление. Источники Bild сообщили, что переговоры провалились.