МИД России: Башар Асад подал в отставку и покинул Сирию

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет», — сказано в заявлении.
Россия находится в контакте со всеми участниками группировками сирийской оппозиции, уточнили в МИДе. Также принимаются меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии. Российская сторона также призвала к уважению мнений «всех этноконфессиональных сил сирийского общества».
«Обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем», — подчеркивается в сообщении. Москва также поддерживает усилия по налаживанию «инклюзивного политического процесса», основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.
Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Газета Bild писала, что на переговорах с боевиками в Катаре Башар Асад говорил о планах уйти в отставку и улететь в Россию. Взамен он просил остановить наступление. Источники Bild сообщили, что переговоры провалились.