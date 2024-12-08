МИД России: Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии

В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.