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МИД России: Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Москва с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, об этом заявили в российском МИД.

Источник: Sputnik.by

«С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.

В МИД сообщили, что сирийский президент Башар Асад провел переговоры с участниками вооруженного конфликта.

«Глава государства принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что Москва в этих переговорах не участвовала. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

Ситуация в Сирии

В ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии.

В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.

Глава правительства Сирии сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен и репрессий не будет.

«В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», — заявил он.