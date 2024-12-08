МИД России: Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии

«С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.
В МИД сообщили, что сирийский президент Башар Асад провел переговоры с участниками вооруженного конфликта.
«Глава государства принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».
Уточняется, что Москва в этих переговорах не участвовала. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.
Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
Ситуация в Сирии
В ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии.
В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.
Глава правительства Сирии сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен и репрессий не будет.
«В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», — заявил он.