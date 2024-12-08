Сенатор Русый рассказал, как бывшие руководители Беларуси дружно отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича

Сенатор Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, рассказал в интервью телеканалу СТВ, что бывшие руководители Беларуси заявили экс-главе Нацбанка Богданкевичу.
Русый вспомнил, как президент Беларуси Александр Лукашенко однажды дал ему поручение следующего характера: «Слушай, возьми всех бывших руководителей нашей страны, первых секретарей, предов Совмина, зампредов и провезите по регионам страны. Ну, пускай посмотрят, что сделали. Так мы делаем или не так мы делаем».
В число приглашенных попал и бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич. На одной из точек маршрута, по словам Русого, случился такой разговор:
— Он самый первый был противник того, чтобы вкладывать. И когда проехали все, посмотрели, особенно, когда роботизированные фермы увидели, они вот стоят, понимаете, люди того возраста. А тут робот работает. Да, восхищаются, прекрасно. А он говорит: «Так это и я делал!» На что они дружно повернулись, говорят: «Ты против». Он сказал: «Ну вместе с тем деньги ушли, поэтому тоже».
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