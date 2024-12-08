Сенатор Русый рассказал, как бывшие руководители Беларуси дружно отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича

— Он самый первый был противник того, чтобы вкладывать. И когда проехали все, посмотрели, особенно, когда роботизированные фермы увидели, они вот стоят, понимаете, люди того возраста. А тут робот работает. Да, восхищаются, прекрасно. А он говорит: «Так это и я делал!» На что они дружно повернулись, говорят: «Ты против». Он сказал: «Ну вместе с тем деньги ушли, поэтому тоже».