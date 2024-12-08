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Раис РТ Минниханов посетил ярмарку в Казани и оценил ассортимент продукции

В столице Татарстана ярмарки проводятся почти каждые выходные.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции, которая состоялась накануне в агропромпарке «Казань». Руководитель республики оценил ассортимент представленных товаров и пообщался с продавцами.

Отметим, что ярмарки проводились в Татарстане регулярно с 14 сентября. 13 площадок работали на территории Казани, еще несколько располагались в других районах республики.

За 12 ярмарочных дней жители и гости Татарстана, посетившие мероприятия, приобрели продукции почти на 940 миллионов рублей. За это время они купили порядка 6 тысяч тонн овощей, 210 тонн молока, 527 тонн сахара. Известно, что ярмарки продлятся до 29 декабря.

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