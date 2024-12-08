Раис РТ Минниханов посетил ярмарку в Казани и оценил ассортимент продукции

За 12 ярмарочных дней жители и гости Татарстана, посетившие мероприятия, приобрели продукции почти на 940 миллионов рублей. За это время они купили порядка 6 тысяч тонн овощей, 210 тонн молока, 527 тонн сахара. Известно, что ярмарки продлятся до 29 декабря.