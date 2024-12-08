В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Он также добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. При этом он заявил, что Путину также «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию.