Сенатор Русый назвал три простых совета Лукашенко, которыми пользуется много лет

Сенатор Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству, назвал в интервью телеканалу СТВ три совета от президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы стать эффективным управленцем.
По словам Русого, глава Беларуси повторял ему, молодому руководителю, эти три вещи почти при каждой встречи. Лукашенко говорил, что эти три момента позволят быть эффективным и уважаемым управленцем, а также помогут уважать себя.
— Принимай решения. Руководитель, который не принимает решения, — это не руководитель. И непринятое решение — это становилось проблемой. Неправильно принял — поправим. Но в основном мы же принимаем правильное решение, — назвал Михаил Русый первый совет.
Второй важный момент таков:
— Не входить в чье-то положение. Тонем — будем все вместе тонуть, не бояться.
Третье:
— Не воруй. Вот и все. Три вот такие позиции.
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