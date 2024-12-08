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В Финляндии заявили о готовности расширять санкции против России

Финляндия готова расширить санкции против России из-за ситуации на Украине и не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе (ЕС). Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Источник: AP 2024

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», — сказала она (цитата по ТАСС).

В конце ноября депутаты Европейского парламента предложили странам ЕС принять пятнадцатый пакет санкций против России. По их словам, санкции должны затронуть сектора, «имеющие особое экономическое значение для России», а также российское сырье, в том числе уран и никель.

8 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Дохийском форуме, заявил, что Западу для введения санкций «достаточно газетных вырезок». По его словам, сама Европа больше всего пострадала от западных санкций, которые коснулись российских углеводородов.

санкции
ЕС