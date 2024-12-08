В Финляндии заявили о готовности расширять санкции против России

«ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению», — сказала она (цитата по ТАСС).
В конце ноября депутаты Европейского парламента предложили странам ЕС принять пятнадцатый пакет санкций против России. По их словам, санкции должны затронуть сектора, «имеющие особое экономическое значение для России», а также российское сырье, в том числе уран и никель.
8 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Дохийском форуме, заявил, что Западу для введения санкций «достаточно газетных вырезок». По его словам, сама Европа больше всего пострадала от западных санкций, которые коснулись российских углеводородов.