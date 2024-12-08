В Финляндии заявили о готовности расширять санкции против России

Финляндия готова расширить санкции против России из-за ситуации на Украине и не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе (ЕС). Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.