Telegraph: Украина потеряет территории ради завершения конфликта

При этом газета добавляет, что Киев сочтет прекращение огня бессмысленным, если не получит гарантии безопасности. «Они могут остановить бои только при условии гарантий безопасности со стороны Запада, — заявил профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин. — Но на столе нет таких гарантий безопасности, которые бы работали. Действительно важные переговоры — это переговоры между Украиной и Западом. Пока Запад не даст Украине гарантии безопасности в натовском стиле — либо полное членство с пятой статьей [Североатлантического договора о коллективной обороне], либо что-то близкое к этому, — я не вижу, как можно прийти [к остановке боевых действий]».