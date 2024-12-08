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Telegraph: Украина потеряет территории ради завершения конфликта

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Украина, возможно, будет вынуждена отказаться от определенных территорий, которые считает своими, ради прекращения конфликта в 2025 году. С такой оценкой выступила британская газета The Daily Telegraph.

Источник: AP 2024

По ее мнению, подобная сделка «обеспечит мир и длительную независимость» Украине.

При этом газета добавляет, что Киев сочтет прекращение огня бессмысленным, если не получит гарантии безопасности. «Они могут остановить бои только при условии гарантий безопасности со стороны Запада, — заявил профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин. — Но на столе нет таких гарантий безопасности, которые бы работали. Действительно важные переговоры — это переговоры между Украиной и Западом. Пока Запад не даст Украине гарантии безопасности в натовском стиле — либо полное членство с пятой статьей [Североатлантического договора о коллективной обороне], либо что-то близкое к этому, — я не вижу, как можно прийти [к остановке боевых действий]».

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.