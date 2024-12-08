В Москву прибыли все участники мероприятий ПА ОДКБ

На сайте отмечается, что в аэропорту делегацию Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко встретила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, делегацию Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым встретил первый зампред ГД Александр Жуков, а делегацию Киргизской Республики во главе с председателем Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым встретил вице-спикер Думы Владислав Даванков.