Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.
«За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ.
Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.