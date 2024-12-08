Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

«За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.