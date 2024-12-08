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Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив плодотворный характер добрососедских отношений братских стран.

Источник: © РИА Новости

Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.

«За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ.

Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.

Патриарх Кирилл