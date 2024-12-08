Песков сказал про умеренный процесс интеграции РФ и Беларуси без противоречий

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, высказался о процессе интеграции России и Беларуси и отметил, что это кропотливый процесс, пишет ТАСС.
Дмитрий Песков сказал, что «быстрее двигаться хотят все, но интеграция — это дело очень сложное, очень кропотливое».
— Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции, — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что страны сохраняют свой суверенитет.
— И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям, — отметил Песков.
Ранее мы писали, что Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
Кроме того, Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси.
Еще известный политолог дал прогноз на 10 лет для Беларуси, сказав о сохранении мира.