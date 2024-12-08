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Правозащитники: парламент Молдовы превысил сроки принятия бюджетов на 2025 год

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Правительство и депутаты парламента Молдовы превысили сроки представления и принятия трех законов о бюджете на 2025 год, заявили в общественной правозащитной организации Promo-Lex.

Источник: Sputnik.md

По мнению правозащитников, согласно действующему законодательству, правительство должно было одобрить и представить в парламент проекты законов о бюджете до 15 октября, а законодательному собранию следовало обсудить и одобрить их до первого декабря.

Напомним, законопроект о государственном бюджете Молдовы на 2025 год прошел в четверг в первом чтении в парламенте. По оценкам, госбюджет на следующий год сложится с дефицитом в 13,89 миллиарда леев, или 4,1% ВВП. Также в первом чтении одобрены проекты бюджета государственного социального страхования и средств обязательного медицинского страхования.

В организации Promo-LEX также отметили нарушения в прозрачности процесса принятия решений в отношении девяти из принятых на заседании парламента в четверг законопроектов (60% от всех рассмотренных проектов).

экономика
бюджет