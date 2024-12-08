Правозащитники: парламент Молдовы превысил сроки принятия бюджетов на 2025 год

Напомним, законопроект о государственном бюджете Молдовы на 2025 год прошел в четверг в первом чтении в парламенте. По оценкам, госбюджет на следующий год сложится с дефицитом в 13,89 миллиарда леев, или 4,1% ВВП. Также в первом чтении одобрены проекты бюджета государственного социального страхования и средств обязательного медицинского страхования.