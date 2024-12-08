В Тирасполе надеются, что гуманитарной катастрофы в регионе не случится

«Время принятия всех необходимых решений по транзиту, которые принимаются в обычном, штатном режиме, когда делаются годовые квартальные контракты, уже истекло».
Оболоник подчеркнул, что решение вопроса с транзитом зависит не только от России. Во время визита в Москву приднестровская делегация встретилась не только российскими должностными лицами, но и представителями энергетического сектора.
«Интер РАО» подготовило все необходимые технические решения, которые позволят в течение 50 дней обеспечивать электричеством население Приднестровья, гуманитарные нужды, все круглосуточные социальные учреждения. Но даже при этом решении ситуация очень тяжелая, поскольку вопрос тепла в Приднестровье зависит от поставок газа".
В Тирасполе надеются, что гуманитарная катастрофа все же не случится и решение по поставкам газа будет найдено.