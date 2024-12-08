Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тирасполе надеются, что гуманитарной катастрофы в регионе не случится

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек — Sputnik. Риски, связанные с поставками газа в Приднестровье сейчас крайне высокие, заявил глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник.

Источник: Sputnik.md

«Время принятия всех необходимых решений по транзиту, которые принимаются в обычном, штатном режиме, когда делаются годовые квартальные контракты, уже истекло».

сказал он.

Оболоник подчеркнул, что решение вопроса с транзитом зависит не только от России. Во время визита в Москву приднестровская делегация встретилась не только российскими должностными лицами, но и представителями энергетического сектора.

«Интер РАО» подготовило все необходимые технические решения, которые позволят в течение 50 дней обеспечивать электричеством население Приднестровья, гуманитарные нужды, все круглосуточные социальные учреждения. Но даже при этом решении ситуация очень тяжелая, поскольку вопрос тепла в Приднестровье зависит от поставок газа".

добавил Оболоник.

В Тирасполе надеются, что гуманитарная катастрофа все же не случится и решение по поставкам газа будет найдено.

энергетика