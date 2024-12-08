Что будет с Сирией после падения режима Башара Асада

Научный сотрудник Института востоковедения РАН и старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов в беседе с РБК отметил, что первостепенную роль в падении правительства Башара Асада сыграли внутриполитические причины. По его словам, после ввода российских войск в 2015 году и стабилизации ситуации правительство Асада не стало проводить какие-либо серьезные экономические и политические реформы, тем самым не следуя как рекомендациям российских и иранских властей, так и договоренностям в рамках астанинского и женевского форматов. Специалист подчеркнул, что это, в свою очередь, помешало искоренить те самые проблемы, которые привели к «арабской весне» и гражданской войне, — коррупцию, неэффективное управление, непотизм на госслужбе и в вооруженных силах. К ним добавилось отсутствие прогресса в экономическом восстановлении, которое значительно затруднили санкции США.