Что будет с Сирией после падения режима Башара Асада

Как пал Дамаск
27 ноября объединенные силы вооруженной оппозиции и исламистов, подчиняющихся единому Директорату военных операций (ранее — командование «Аль-Фатх аль-Мубин») начали совместное наступление на северо-западе Сирии. В нем участвовали отдельные подразделения Национального фронта освобождения и Сирийской национальной армии, которых поддерживали США и Турция. При этом ключевую роль в командовании военной операцией, получившей название «Сдерживание агрессии», играла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) — преемница «Джебхат ан-Нусры», бывшего сирийского филиала «Аль-Каиды» (обе террористические организации запрещены в России).
Операция началась в тот же день, что и перемирие между Израилем и «Хезболлой». Боевики практически не встречали сопротивления на своем пути. Уже 29 ноября повстанцы заняли Алеппо — второй по величине город Сирии и столицу одноименной провинции, а уже на следующий день смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Асада в 2020 году. 5 декабря повстанцам удалось взять Хаму, четвертый по величине город Сирии, и ряд населенных пунктов в одноименной провинции.
Одновременно началось наступление Сирийской национальной армии с юго-востока страны, где расположена база международной коалиции во главе с США в ат-Танфе. 7 декабря СНА заняла Пальмиру, сообщило Anadolu. Сирийское правительство, таким образом, утратило контроль над античным городом уже в третий раз с начала гражданской войны. Российские специалисты занимались восстановлением Триумфальной арки III в. н. э., разрушенной террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в 2015 году, но 7 декабря из-за нестабильной обстановки в Сирии этот проект был приостановлен. Тогда же стало известно об отходе правительственных сил из богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор, граничащей с Ираком. На их место пришли курдские «Сирийские демократические силы», поддерживаемые США, однако 8 декабря в этом же районе начались бои СДС с другими фракциями сирийской оппозиции.
Силы ХТШ и оппозиции, тем временем, вели бои за Хомс — его падение открыло им дорогу на Дамаск и отрезало правительственные силы от прибрежных районов страны.
Сам президент вылетел из столицы, но покинул ли он страну, неизвестно. По данным сервиса Flightradar24, борт, на котором предположительно мог находится Асад, летел в сторону средиземноморского побережья, подконтрольного алавитам, к числу которых принадлежит и семья Асада. Однако неподалеку от Хомса развернулся, полетел в противоположную сторону и вскоре пропал с радаров. Reuters писал со ссылкой на источники, что с высокой долей вероятности его самолет потерпел крушение. Информация пока не подтвердилась.
Ранее репортер Axios и аналитик CNN Барак Равид сообщил со ссылкой на израильский источник, что Асад вылетел на российскую военную базу, откуда планировал отправиться в Россию. Неназванный американский чиновник также заявил журналисту, что сирийский лидер направлялся в Москву. В МИД России подтвердили, что Асад покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем», но не раскрыли, куда он отправился. Премьер-министр Сирии Гази аль-Джаляли, оставшийся в Дамаске, сообщил, что не знает местоположение Асада и не контактировал с ним с прошлого дня. Политик также заявил о готовности к любым процедурам по передачи власти и призвал к проведению в стране выборов.
Башар Асад занимал пост президента Сирии с июля 2000 года. Он возглавил страну вскоре после смерти своего отца Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 года.
Почему Асад не устоял и что будет дальше
Всего за 12 дней исламистам и вооруженной оппозиции удалось взять под свой контроль ключевые населенные пункты и — впервые с начала гражданской войны в 2011 году — столицу Дамаск. С перемирия, заключенного в марте 2020 при посредничестве России и Турции, в Сирии наблюдалось относительное затишье, и боестолкновения носили локальный характер. События, развернувшиеся после 27 ноября, стали неожиданностью для многих наблюдателей, а последующего успеха военной операции, по всей видимости, не ожидали ни региональные игроки, ни сами ХТШ и вооруженная оппозиция.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН и старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов в беседе с РБК отметил, что первостепенную роль в падении правительства Башара Асада сыграли внутриполитические причины. По его словам, после ввода российских войск в 2015 году и стабилизации ситуации правительство Асада не стало проводить какие-либо серьезные экономические и политические реформы, тем самым не следуя как рекомендациям российских и иранских властей, так и договоренностям в рамках астанинского и женевского форматов. Специалист подчеркнул, что это, в свою очередь, помешало искоренить те самые проблемы, которые привели к «арабской весне» и гражданской войне, — коррупцию, неэффективное управление, непотизм на госслужбе и в вооруженных силах. К ним добавилось отсутствие прогресса в экономическом восстановлении, которое значительно затруднили санкции США.
В 2015 году Владимир Путин, говоря о перспективах внутрисирийского политического диалога, отмечал признаки того, что руководство страны считает, что «надо начать договариваться».
«Оппозиция хочет воевать с ИГ и практически делает это, мы их усилия поддерживаем так же, как и усилия сирийской армии. Мы видим процесс сближения, и само сирийское руководство считает, что надо начать договариваться. И мы не собираемся с этого момента быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», — говорил Путин.
«В этих условиях сирийская армия — та самая армия, которая сформировалась в условиях войны при поддержке иранских и российских военных советников, — начала уменьшаться, потому что у правительства буквально не было денег для того, чтобы оплачивать ее функционирование, — рассказал Лукьянов. — В итоге сирийское правительство отказалось от мобилизации и от набора, оставив только профессиональную армию, которой при этом практически было нечем платить. В итоге мотивация вооруженных сил свелась практически к минимуму. Ее профессионализм тоже резко упал».
Ситуация лишь продолжила ухудшаться на фоне стагнации боевых действий после заключения перемирия в марте 2020 года: Дамаск все меньше заботился о перевооружении и переоснащении своей армии, отметил эксперт. В это же время «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляла свои силы: Financial Times также пишет, что группировка оснащена современными вооружениями и наладила собственное производство ракет большой дальности, реактивных снарядов и минометных мин; для изготовления некоторых деталей используются 3D-принтеры.
Политолог и независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов рассказал РБК, что на протяжении всей гражданской войны ХТШ и так была самой боеспособной силой, но продолжила наращивать свой потенциал — особенно активно после 2020 года. «Они осваивали новые навыки и методы ведения войны, открыли военный колледж, где все их амиры прошли переподготовку и получили военные звания. Была введена строгая военная иерархия. Потом по тому же пути пошли все группировки, которые были объединены в Директорат военных операций», — рассказал специалист.
Второстепенную, но немаловажную роль сыграла и геополитическая обстановка, отмечает Лукьянов. Для России главным приоритетом стала военная операция на Украине, напомнил эксперт. Позиции Ирана значительно ослабли вследствие противостояния с Израилем, а проиранская группировка «Хезболла», которая брала на себя значительную ношу в сухопутных боевых действиях в Сирии, сейчас полностью вовлечена в конфликт с Израилем и также не могла оказать помощь Асаду, говорит Лукьянов. Важное значение имела и та поддержка, которую оказали США, Турция и Израиль сирийским группировкам в Идлибе.
Несмотря на определенные параллели с приходом к власти «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в России), ситуация в Сирии сильно отличается: в арабской республике действует сразу множество группировок, обладающих значительным военным потенциалом и разнящейся идеологией. «В этих условиях, конечно, возможности одной политической силы навязать всем остальным выгодный для себя расклад сил и видение будущего, к сожалению, не предвидится. С другой стороны, сирийское общество истощено и устало, люди находятся на грани выживания и потому готовы поддержать любую власть, которая готова гарантировать им мир, процветание и хоть какой-то рост качества жизни», — рассказал Лукьянов.
Кроме того, серьезную угрозу представляют спящие ячейки «Исламского государства» (запрещена в России) и джихадисты, освобожденные из тюрем, — эксперт не исключил, что они могут вернуться к вооруженной борьбе или устремятся в соседние государства, эксплуатируя «поток ненависти» среди местного населения из-за войны в секторе Газа и Ливане. Семенов также допустил всплеск активности запрещенной ИГ вследствие отвода сил павшего правительства с юго-востока Сирии, но исключил сильный рост влияния группировки, поскольку как таковых вакуумов там не возникло — их заполнили курдские формирования и другие силы. «Надо понимать, что “Хайят Тахрир аш-Шам” — непримиримый противник “Исламского государства”. Он будет с ними воевать и предпринимать все, чтобы этого не допустить», — отметил он.
Как на ситуацию в Сирии реагируют соседи и международное сообщество
7 декабря на полях Дохийского форума состоялись переговоры между главами МИД России, Ирана и Турции — трех стран-гарантов астанинского формата по сирийскому урегулированию. По итогам встречи глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости диалога между сирийским правительством и законной оппозицией, подчеркнув при этом, что ХТШ, возглавившая наступление на Дамаск, к таковой не относится. «Мы абсолютно убеждены в недопустимости использования террористов типа “Хайят Тахрир аш-Шам” для достижения геополитических целей, как это делается сейчас путем организации наступления из Идлибской зоны деэскалации», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров 7 декабря. В заявлении МИД, опубликованном 8 декабря, говорится, что Россия находится в контакте «со всеми группировками сирийской оппозиции».
Когда накануне журналисты попросили Лаврова прокомментировать данные о том, что российские корабли якобы покидают военно-морскую базу в Тартусе, министр заявил, что в Средиземном море проходят военно-морские учения. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной готовности, однако серьезной угрозы их безопасности на данный момент нет.
Ранее премьер-министр Сирии аль-Джаляли заявил, что вопрос о российском военном присутствии будет решаться новым руководством республики. По словам Семенова, «Хайят Тахрир аш-Шам» посылал сигналы о готовности к переговорам с кем угодно, включая Россию и даже «Хезболлу». При этом Москва может говорить не с ХТШ напрямую, а с теми группировками, которые относятся к Национальному фронту освобождения и Сирийской национальной армии, предположил эксперт.
О важности «политического диалога между сирийским правительством и законными оппозиционными группировками» журналистам заявил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Последние события в Сирии могут негативно сказаться на иранских позициях в регионе. Прежде в Сирии присутствовали как иранские военные, так и проиранские группировки вроде ливанской «Хезболлы», помогавшие прежнему правительству. Кроме того, по утверждениям Израиля, Иран использовал сирийскую территорию для транспортировки вооружений, предназначенных для «Хезболлы», в Ливан. Сейчас будущее иранского присутствия в Сирии, ровно как и «Хезболлы» оказалось под вопросом. Поводы для беспокойства появились и у Турции: не только поддерживаемая ею вооруженная оппозиция, но и курдские формирования расширили границы подконтрольных им территорий в Сирии.
При этом астанинский формат в его нынешнем виде перестанет существовать, поскольку исчезает и то, ради чего он первоначально создавался, считает Лукьянов. «В нынешних условиях уже назревает необходимость создания некоего нового формата, где Иран, арабские страны, Турция и — возможно— Россия будут вместе обсуждать оказание содействие Сирии», — предположил востоковед.
В США пристально следят за ситуацией в Сирии, причем особую озабоченность у американской разведки вызывают ограниченные запасы химического оружия, якобы сохранявшиеся у сирийского правительства до недавнего времени, пишет New York Times. Арабские союзники США выразили опасение, что падение режима Асада может превратить Сирию в рассадник терроризма, но в администрации Джо Байдена дали понять, что не станут вмешиваться в ситуацию ни на стороне правительства, ни на стороне боевиков, утверждает газета. Аналогичную позицию занял и избранный президент США Дональд Трамп. При этом Вашингтон планирует сохранить свое военное присутствие в арабской республике, заявили в Пентагоне.
Ситуация в Сирии также встревожила Израиль, более года ведущего войну сразу на нескольких фронтах. 7 декабря глава Генштаба Герци Халеви сообщил об укреплении военного присутствия вдоль границы с Сирией, а уже утром 8 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила вход своих подразделений в демилитаризованную буферную зону в сирийской эль-Кунейтре. Отмечается, что такое решение было принято в связи с последними событиями в арабской республике для того, чтобы обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и граждан Израиля. «Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. ЦАХАЛ будет продолжать действовать до тех пор, пока это необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его гражданского населения», — говорится в сообщении. Израильский 12-й канал также сообщает со ссылкой на арабские СМИ, что ЦАХАЛ нанесла удар по лаборатории химоружия, расположенной в пригороде Дамаска, чтобы избежать его попадания в руки боевиков.