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МИД РФ: глава Сирии Башар Асад покинул президентский пост и уехал из страны

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Москва с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел (МИД).

Источник: Sputnik.md

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала».

говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.

В МИД РФ также отметили, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. В то же время российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

На данный момент известно, что в ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и несколько министров. О месте нахождения президента Сирии, а также министра обороны, пока официальных сообщений нет.

Премьер Сирии, оставшийся в Дамаске, сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен, он лично готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.