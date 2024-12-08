МИД РФ: глава Сирии Башар Асад покинул президентский пост и уехал из страны

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала».
Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.
В МИД РФ также отметили, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. В то же время российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.
На данный момент известно, что в ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и несколько министров. О месте нахождения президента Сирии, а также министра обороны, пока официальных сообщений нет.
Премьер Сирии, оставшийся в Дамаске, сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен, он лично готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.