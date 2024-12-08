Башар Асад решил покинуть пост президента и уехал из Сирии

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск — столицу Сирии. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете Ил-62, но, по предварительным данным, его борт мог быть сбит неподалеку от Хомса. Асад летел с юга страны на север, по направлению к российским военным базам на побережье. Судьба военных РФ в Тартусе и Хмеймиме пока остается неизвестной. В Госдуме считают, что Россия очень старалась всех помирить, но «оказалось так, как оказалось». Что известно о ситуации в Сирии — в материале «Газеты.Ru».