Политолог Каргин назвал переворот в Сирии крахом Асада и Ирана

В свете событий последних дней неожиданностью то, что произошло, не стало. После взятия Хомса падение Дамаска было практически предопределено. Неожиданностью можно назвать сам марш боевиков-террористов, который произошел, захват Алеппо, восстания практически по всей Сирии. Вот это изначально было неожиданностью. Но опять же, для кого это было неожиданностью? Наверное, скорее для обывателей. Для людей, которые как-то наблюдали за событиями в Сирии, было понятно, что, к сожалению, Башар Асад практически ничего не делал, чтобы реформировать свою систему управления.