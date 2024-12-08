Венгрия временно закрыла посольство в Дамаске

Он также отметил, что «Венгрия заинтересована в стабильности ближневосточного региона» и уделяет особое внимание существующим там христианским общинам, которым продолжит оказывать гуманитарную помощь. «В последние дни мы связались со многими венграми, проживающими в Сирии. Просьб о помощи пока не поступало», — добавил министр. Сийярто сообщил, что венгерские граждане могут обратиться в посольство в Бейруте, которое работает «в экстренном режиме».