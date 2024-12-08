Венгрия временно закрыла посольство в Дамаске

«В связи с боевыми действиями наше посольство в Дамаске временно закрыто, и наши сотрудники находятся в безопасности», — заявил глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он также отметил, что «Венгрия заинтересована в стабильности ближневосточного региона» и уделяет особое внимание существующим там христианским общинам, которым продолжит оказывать гуманитарную помощь. «В последние дни мы связались со многими венграми, проживающими в Сирии. Просьб о помощи пока не поступало», — добавил министр. Сийярто сообщил, что венгерские граждане могут обратиться в посольство в Бейруте, которое работает «в экстренном режиме».
27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Президент Сирии Башар Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.