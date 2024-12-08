Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.