Трамп допустил выход США из НАТО

Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.