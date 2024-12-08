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Трамп допустил выход США из НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Источник: AP 2024

«Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» — ответил Трамп на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он подчеркнул, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.

Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.

НАТО
Трамп Дональд