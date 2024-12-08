Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике

Данное заявление он сделал в приветствии к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства, которое зачитал в Минске в воскресенье посол РФ в республике Борис Грызлов.
«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — говорится в обращении.
Глава российского государства подчеркнул, что за прошедшую четверть века со дня подписания договора, опираясь на добрые традиции братской дружбы, которая связывает народы Белоруссии и России, две страны смогли многое сделать для развития плодотворных двусторонних связей и продвижения интеграционных процессов.
Он отметил, что результаты этих усилий ощущаются во всех сферах жизни граждан двух стран.
Путин в приветствии подчеркнул, что белорусы и россияне имеют равные права на территории всего Союзного государства — от Бреста до Владивостока. Он добавил, что стороны на постоянной основе реализуют крупные совместные проекты в экономике, научно-технической и социальной областях, особое значение имеет расширение гуманитарных связей.
Российский президент отметил важность сохранения и преумножения общего культурного, исторического и духовного наследия России и Белоруссии.
В приветствии он также назвал символичным, что в честь нынешних юбилейных торжеств на сцене Большого театра Белоруссии в воскресенье коллектив российской «Мариинки» представляет постановку «Хованщины» — оперы Модеста Мусоргского.