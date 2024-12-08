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Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия наладили эффективную координацию во внешней и оборонной политике, что особенно востребовано в условиях беспрецедентного внешнего давления на две страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Данное заявление он сделал в приветствии к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства, которое зачитал в Минске в воскресенье посол РФ в республике Борис Грызлов.

«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — говорится в обращении.

Глава российского государства подчеркнул, что за прошедшую четверть века со дня подписания договора, опираясь на добрые традиции братской дружбы, которая связывает народы Белоруссии и России, две страны смогли многое сделать для развития плодотворных двусторонних связей и продвижения интеграционных процессов.

Он отметил, что результаты этих усилий ощущаются во всех сферах жизни граждан двух стран.

Путин в приветствии подчеркнул, что белорусы и россияне имеют равные права на территории всего Союзного государства — от Бреста до Владивостока. Он добавил, что стороны на постоянной основе реализуют крупные совместные проекты в экономике, научно-технической и социальной областях, особое значение имеет расширение гуманитарных связей.

Российский президент отметил важность сохранения и преумножения общего культурного, исторического и духовного наследия России и Белоруссии.

В приветствии он также назвал символичным, что в честь нынешних юбилейных торжеств на сцене Большого театра Белоруссии в воскресенье коллектив российской «Мариинки» представляет постановку «Хованщины» — оперы Модеста Мусоргского.

Путин Владимир