Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике

Путин в приветствии подчеркнул, что белорусы и россияне имеют равные права на территории всего Союзного государства — от Бреста до Владивостока. Он добавил, что стороны на постоянной основе реализуют крупные совместные проекты в экономике, научно-технической и социальной областях, особое значение имеет расширение гуманитарных связей.