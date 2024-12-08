Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу

В Сирии свергли Башара Асада. Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Асад бежал, его самолет, мог потерпеть крушение. Однако не исключено, что экипаж отключил устройство, передающее координаты самолета. О том, что известно к этому часу, — в материале Zakon.kz.