- МИД Ирана призвал немедленно прекратить насилие в Сирии и начать диалог со всеми слоями населения, чтобы создать инклюзивное правительство. В МИДе добавили, что Иран не пожалеет никаких сил, чтобы помочь установить в Сирии безопасность и стабильность.
- В Дамаске горел президентский дворец Башара Асада.
- Процесс перехода власти в Сирии будет «гладким», заявил министр юстиции республики Ахмед Аль-Сайед. Он подчеркнул, что страна «не будет двигаться к гражданской войне». При этом Аль-Сайед сказал, что не знает, где находится президент Башар Асад.
- Макрон и Шольц приветствовали отстранение Асада от власти. «Наконец-то рухнуло варварское государство. Выражаю признательность народу Сирии за его мужество и терпение. В этот момент неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства. Франция по-прежнему привержена безопасности и стабильности на всем Ближнем Востоке», — написал Макрон в X на арабском языке. Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц написал в Х, что «конец режима Асада — это хорошие новости». «Сейчас важно, чтобы в Сирии быстро восстановился закон и порядок. Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем», — добавил он.
- Вместе с тем МИД РФ заявил, что Башар Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Башар Асад покинул пост, оставив указания осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала, сообщил МИД.
- В Дамаске прогремели взрывы, крупный пожар начался в здании Иммиграционного департамента, сообщили очевидцы.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске — это результат ударов Израиля по Ирану и ливанской группировке «Хезболла».
Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу
В Сирии свергли Башара Асада. Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Асад бежал, его самолет, мог потерпеть крушение. Однако не исключено, что экипаж отключил устройство, передающее координаты самолета. О том, что известно к этому часу, — в материале Zakon.kz.