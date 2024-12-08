Запад пытается втянуть Молдову в антироссийскую коалицию — Соколова

Приближение НАТО к зоне влияния России является очень тревожным фактором, а желание НАТО контролировать как можно больше нейтральных государств, таких как Молдова, может усилить риск прямого столкновения с РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказала политолог Ирина Соколова.
«Если бы Молдова была включена в НАТО, то, в случае распада Украины, у РФ и альянса была бы прямая граница. Точно так же создалась финская проблема в прошлом. Финляндия избегала риска прямой конфронтации только тогда, когда была нейтральной страной».
Политолог считает, что НАТО и ЕС пытаются втянуть Молдову в антироссийскую коалицию. По ее мнению, Североатлантический альянс не позволит Молдове сохранить свой нейтралитет, а в случае военного обострения НАТО и ЕС не будут защищать Молдову,
«Молдова мирная страна. Молдаване не готовы и не хотят с кем-либо воевать за европейские обещания Майи Санду. Именно поэтому я считаю очень опасным то, что страны ЕС и НАТО постоянно увеличивают военную помощь Молдове».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Молдовы, «подтягивая» страну к НАТО, фактически превращает республику в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).