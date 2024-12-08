Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Шенталинский район

Огромную работу по увековечиванию памяти погибших героев ведет жительница села Каменка Елена Михайлова. Ее сын Роман Михайлов, участник СВО, был посмертно удостоен Ордена Мужества. В память о своем сыне и других военнослужащих, отдавших жизнь за Отечество, не только из Самарской области, но и из других регионов Елена Николаевна пишет стихи, пишет о судьбах ребят и выпускает небольшие книги. В честь погибших бойцов также был создан Михайловский сад. В каменском сельском Доме культуры Елена Николаевна сейчас организовала выставку «Специальная военная операция. Российские парни — Герои Отчизны». Она пригласила туда главу региона и рассказала ему о проведенной работе. После Нового года она планирует начать писать книгу, чтобы оставить достойную память о погибших защитниках Родины. Завтра, в День Героев Отечества, в память о каждом из них зажгут именную свечу.

Вячеслав Федорищев осмотрел экспозицию и предложил оцифровать собранную информацию и сделать общедоступный электронный портал, чтобы как можно больше людей смогли узнать о подвигах наших военнослужащих.