Reuters сообщил о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе

Судьба самого Асада, правившего Сирией с 2000 года, на момент публикации материала остается точно неизвестной. Возможно, он погиб в авиакатастрофе при попытке покинуть страну, сообщили два источника Reuters. Самолет Ил-76, на борту которого, как утверждается, мог быть Асад, вылетел рано утром в воскресенье, 8 января, из Дамаска. Он несколько раз менял направление полета, а затем пропал с экранов радаров. Это произошло в районе находящегося под контролем повстанцев города Холмс. Однако наряду с версией о крушении президентского лайнера есть и другая — экипаж мог просто отключить транспондер, из-за чего Ил-76 оказался вне видимости радаров.