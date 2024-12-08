Над зданием посольства Сирии в Москве сняли флаг

Ранее вооруженная оппозиция заняла столицу Сирии — Дамаск, а президент Башар Асад покинул свой пост и страну после внутрисирийских переговоров.
Охрана у посольства не усилена, в здании диппредставительства не горит свет.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный флаг Сирии снят с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС. Еще утром в воскресенье он находился в поднятом положении.
Ранее вооруженная оппозиция заняла столицу Сирии — Дамаск, а президент Башар Асад покинул свой пост и страну после внутрисирийских переговоров.
Охрана у посольства не усилена, в здании диппредставительства не горит свет.