Минобороны: Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью телеканалу СТВ, что Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.
В частности, Ревенко обозначил, что республика, постепенно модернизируя вооружение и военную технику, не увеличивает численность личного состава Вооруженных Сил.
— То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени, — пояснил представитель Минобороны.
Также начальник Департамента международного военного сотрудничества добавил:
— Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши.
Ревенко напомнил, что западная соседка Беларуси собирается увеличить численность армии до 300 тысяч человек: вдвое больше за пять лет.
— Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем? — отметил помощник министра обороны.
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