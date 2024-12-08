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Минобороны: Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск

Представитель Минобороны заявил, что Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного сотрудничества Валерий Ревенко заявил в интервью телеканалу СТВ, что Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.

В частности, Ревенко обозначил, что республика, постепенно модернизируя вооружение и военную технику, не увеличивает численность личного состава Вооруженных Сил.

— То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени, — пояснил представитель Минобороны.

Также начальник Департамента международного военного сотрудничества добавил:

— Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить с вами в мире дружбы и согласия. Но это в отличие от Польши.

Ревенко напомнил, что западная соседка Беларуси собирается увеличить численность армии до 300 тысяч человек: вдвое больше за пять лет.

— Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем? — отметил помощник министра обороны.

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