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С посольства Сирии в Москве сняли флаг

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Сирийского красно-бело-черного флага с двумя звездами на здании посольства нет. При этом на флагштоке нет и используемого оппозицией зелено-бело-черного знамени с тремя звездами.

Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.