МИД Турции назвал причины свержения Башара Асада

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», — сказал турецкий министр во время пресс-конференции на Дохийском форуме (цитата по «Аль-Джазире»). Господин Фидан напомнил, что в 2016 году война в Сирии оказалась заморожена благодаря посредничеству Турции и России. Однако, пояснил он, сирийские власти не воспользовались этой паузой для урегулирования конфликта.