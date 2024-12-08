Эрдоган считает, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался. Тут важно продолжать политику. Вот, например, после ухода [канцлера] Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», — сказал Эрдоган.