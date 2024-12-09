Мезенцев рассказал о союзных проектах к 80-летию Великой Победы

«Победа в Великой Отечественной войне — уникальная по масштабу победа, как пример героизма народа, как пример, скрепляющий историю Отечества», — подчеркнул он. Дмитрий Мезенцев обозначил два крупных проекта, которые будут реализованы в Беларуси. «Началась работа по реализации мероприятия Союзного государства по реставрации, музеефикации сооружений Брестской крепости, — рассказал он. — Это вновь знак того, как мы с огромным уважением относимся к подвигу защитников Брестской крепости, которые первыми встретили врага 22 июня 1941 года. Это символ системного отношения в защиту исторической правды и памяти».
Еще один проект будет реализован в Могилевской области. «По инициативе Совета Парламентского собрания союза Беларуси и России с января 2025 года выделяются 100 млн российских рублей на музеефикацию мемориального комплекса на Буйничском поле в Могилевской области — тот проект, который будет реализовываться по замыслу Александра Лукашенко в память о тех, кто погибал, защищая рубежи на Могилевщине», — добавил госсекретарь Союзного государства.