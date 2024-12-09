Мезенцев рассказал о союзных проектах к 80-летию Великой Победы

«Победа в Великой Отечественной войне — уникальная по масштабу победа, как пример героизма народа, как пример, скрепляющий историю Отечества», — подчеркнул он. Дмитрий Мезенцев обозначил два крупных проекта, которые будут реализованы в Беларуси. «Началась работа по реализации мероприятия Союзного государства по реставрации, музеефикации сооружений Брестской крепости, — рассказал он. — Это вновь знак того, как мы с огромным уважением относимся к подвигу защитников Брестской крепости, которые первыми встретили врага 22 июня 1941 года. Это символ системного отношения в защиту исторической правды и памяти».