Трамп допустил выход США из НАТО

Ранее, 4 ноября, генсек НАТО Марк Рютте говорил о том, что альянс будет работать с любым избранным президентом США. После информации о победе Трампа он заявил 7 ноября, что тот был прав, требуя от членов НАТО тратить больше 2% ВВП на оборону, и пообещал, что так и произойдет в будущем.