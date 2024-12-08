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Трамп допустил выход США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп допускает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. Об этом 8 декабря политик сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Источник: РИА "Новости"

Трамп отметил, что если альянс будет «платить по счетам», то США останутся в составе НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.

Ранее Трамп неоднократно критиковал деятельность НАТО из-за несдержанных финансовых обещаний.

Ранее, 4 ноября, генсек НАТО Марк Рютте говорил о том, что альянс будет работать с любым избранным президентом США. После информации о победе Трампа он заявил 7 ноября, что тот был прав, требуя от членов НАТО тратить больше 2% ВВП на оборону, и пообещал, что так и произойдет в будущем.

До этого, в июле, Politico писала со ссылкой на источники, что Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в альянсе. Сообщалось, что он может предложить двухуровневую систему альянса с сокращением полномочий США в сфере безопасности.

В декабре 2023 года конгресс США законодательно ограничил полномочия любого американского президента по выводу государства из НАТО на фоне опасений ряда политиков, что подобное произойдет при возвращении Трампа в Белый дом.

Трамп Дональд
НАТО