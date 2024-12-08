Саудовская Аравия призвала не вмешиваться во внутренние дела Сирии

Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Некоторое время местонахождение бывшего президента было неизвестно. Источники Reuters допускали, что он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал страну. Однако источник ТАСС в Кремле сообщил, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Россия предоставила ему убежище.