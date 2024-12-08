Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии

«Ожидаем, что консультации пройдут во второй половине дня по Нью-Йорку в понедельник, 9 декабря», — написал он.
По словам Полянского, последствия происходящего в Сирии для всего Ближнего Востока «еще предстоит осознать». Важно понять, что сейчас происходит вокруг миротворческих сил ООН (СООННР) на Голанских высотах, считает дипломат.
Сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. За несколько дней боевики взяли под контроль крупнейшие города Сирии, а в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада. После этого Израиль объявил Голанские высоты закрытой военной зоной. Как писала The Times of Israel, это означает, что гражданские лица не смогут получить доступ в район, а вокруг него будут установлены блокпосты.
Голанские высоты — территория, которая до Шестидневной войны в 1967 году была частью Сирии. В ходе военных действий Израиль установил контроль над ней и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Сирия суверенитет Израиля над территорией не признает.
Позднее между странами было подписано соглашение о разъединении (размежевании), которое предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН.
Боевики назначили за голову бывшего президента Сирии награду в $10 млн. Вечером в тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Асад вместе со своей семьей прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище.