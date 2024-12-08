Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. За несколько дней боевики взяли под контроль крупнейшие города Сирии, а в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада. После этого Израиль объявил Голанские высоты закрытой военной зоной. Как писала The Times of Israel, это означает, что гражданские лица не смогут получить доступ в район, а вокруг него будут установлены блокпосты.