Песков сказал, как часто Беларусь появляется в рабочем графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как часто Беларусь появляется в рабочем графике Путина.
На полях прошедшего минского заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 6 декабря, Дмитрий Песков заявил:
— Все, что связано с Беларусью, с Союзным государством, — это неотъемлемая часть его ежедневного рабочего графика. У нас настолько тесные отношения, что этим мы занимаемся на ежедневной основе.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что общение президентов Беларуси и России происходит даже чаще, чем это афишируется.
Тем временем Минобороны сообщило: Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.
А глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о событиях в Грузии, а еще рассказал о настольной игре о выборах в Беларуси, которая поступит в продажу.
Также сенатор Михаил Русый отметил, что зарплата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей, назвал три простых совета Лукашенко, которыми пользуется по сей день, и рассказал, как бывшие руководители Беларуси отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича.