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Реестр имущества Союзного государства заработает с 2026 года

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Вопрос создания реестра собственности Союзного государства был в повестке Высшего госсовета, который прошел в Минске 6 декабря, сообщили в Госкомимуществе.

Источник: Sputnik.by

Разработчиком информационной системы, куда будут вноситься все данные о союзном имуществе, станет Национальное кадастровое агентство. Операторами реестра будут Госкомимущество с белорусской стороны и Росимущество с российской.

«Реестр имущества Союзного государства должен быть создан к 1 января 2026 года», — говорится в публикации Государственного комитета по имуществу в Telegram-канале.

Как ранее сообщал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, Беларусь и Россия планируют провести инвентаризация всего союзного имущества, созданного за время действия Договора о создании Союзного государства — то есть начиная с 1999 года. Акцент при этом предлагается сделать на учете интеллектуальной собственности, создаваемой Минском и Москвой.

Несколько лет назад в Беларуси был создан единый реестр имущества, он действует в электронном виде. В базе данных содержатся сведения о госимуществе, об имуществе хозобществ с долей государства и об имуществе Союзного государства, находящемся на территории Беларуси.