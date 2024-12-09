Реестр имущества Союзного государства заработает с 2026 года

Разработчиком информационной системы, куда будут вноситься все данные о союзном имуществе, станет Национальное кадастровое агентство. Операторами реестра будут Госкомимущество с белорусской стороны и Росимущество с российской.
«Реестр имущества Союзного государства должен быть создан к 1 января 2026 года», — говорится в публикации Государственного комитета по имуществу в Telegram-канале.
Как ранее сообщал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, Беларусь и Россия планируют провести инвентаризация всего союзного имущества, созданного за время действия Договора о создании Союзного государства — то есть начиная с 1999 года. Акцент при этом предлагается сделать на учете интеллектуальной собственности, создаваемой Минском и Москвой.
Несколько лет назад в Беларуси был создан единый реестр имущества, он действует в электронном виде. В базе данных содержатся сведения о госимуществе, об имуществе хозобществ с долей государства и об имуществе Союзного государства, находящемся на территории Беларуси.