Реестр имущества Союзного государства заработает с 2026 года

Как ранее сообщал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, Беларусь и Россия планируют провести инвентаризация всего союзного имущества, созданного за время действия Договора о создании Союзного государства — то есть начиная с 1999 года. Акцент при этом предлагается сделать на учете интеллектуальной собственности, создаваемой Минском и Москвой.