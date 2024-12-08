Шойгу: масштаб и размах учений Беларуси и России зависит от ситуации на границах

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что масштаб и размах учений Беларуси и России, среди прочего, зависит от ситуации на границах. Шойгу высказался об этом на полях прошедшего минского заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 6 декабря.
Говоря о нервной реакции Запада на оборонные документы Беларуси и России, а также на предстоящие учения Союзного государства, Шойгу отметил:
— Мы проводили учения, проводим и будем дальше проводить, а масштаб и размах зависит от ситуации на наших границах, от вопросов безопасности Союзного государства, оттого задействуются разные компоненты.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, как часто Беларусь появляется в рабочем графике Владимира Путина.
Тем временем Минобороны сообщило: Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.
А белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю и как улучшить сон зимой.