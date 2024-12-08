Шойгу: масштаб и размах учений Беларуси и России зависит от ситуации на границах

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что масштаб и размах учений Беларуси и России, среди прочего, зависит от ситуации на границах. Шойгу высказался об этом на полях прошедшего минского заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 6 декабря.