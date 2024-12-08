Kan: Израиль рассматривает возможность нанесения мощного удара по Йемену

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В ответ Израиль дважды — в июле и сентябре — наносил авиаудары по Йемену, заявленной их целью были объекты инфраструктуры, используемые хуситами в военных целях.