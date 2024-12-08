«Что ж, я пытаюсь. Я попытаюсь покончить с этим, если смогу», — сказал он.
Трамп также заявил, что Украине «возможно» стоит ожидать уменьшения в объемах военной и финансовой помощи от американских властей. Он также отметил, что США сохранят свою позицию в НАТО, только «если другие члены альянса будут платить по счетам».
В начале дня Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться.
5 декабря сообщалось, что в конгрессе США отвергли просьбу Байдена по финансированию Украины. До этого Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить Украине $24 млрд для усиления ее военного потенциала и пополнения опустевших запасов Америки.
Еще в ноябре Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва будет ждать предложений на этот счет и готова их рассмотреть.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.