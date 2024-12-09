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Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез

МИНСК, 8 дек — РИА Новости. Запад недооценил серьезность процесса создания Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

«Думаю, на Западе это (решение о создании СГ — ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: “Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл”, — заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале “Беларусь 1” в воскресенье.

Он высказал мнение, что Запад не осознал и не заметил серьезность Союзного государства.

«Ему (Западу) было безразлично, как копошатся на пространстве побежденной страны, которое можно не учитывать в формировании развития планеты… Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден», — констатировал госсекретарь.

Он добавил, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран.

«Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать», — сказал Мезенцев.