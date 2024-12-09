Мезенцев объяснил, почему Запад не воспринимал Союзное государство всерьез

«Думаю, на Западе это (решение о создании СГ — ред.) всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой. Наверное, был такой формат восприятия: “Пусть они делают, что хотят, ничего у них не получится и перспектив у них нет, потому что глобально, стратегически Советский Союз проиграл”, — заявил Мезенцев в интервью, показанном на телеканале “Беларусь 1” в воскресенье.