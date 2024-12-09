Администрация США не подтвердила, что Асад пытался с ней связаться

Кроме того, он затронул вопрос сохранности арсеналов вооружений сирийских вооруженных сил, включая химическое оружие. По его словам, Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы эти материалы оставались под контролем и недоступными для сторон, которые могут их неправомерно использовать. Для этого предпринимаются значительные усилия, в том числе с привлечением партнеров в регионе.