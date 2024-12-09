Администрация США не подтвердила, что Асад пытался с ней связаться

Информация о том, что Башар Асад якобы пытался наладить тайный канал связи с США в последние дни перед предполагаемой отставкой с поста президента Сирии, не соответствует действительности.
Представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге по ситуации в Сирии опроверг такие утверждения, отметив, что Соединенные Штаты не получали серьезных обращений от сирийского лидера. Даже если бы такие попытки предпринимались, они не были бы восприняты серьезно, подчеркнул он.
Чиновник пояснил, что политика США в отношении Сирии остается четкой, а сообщения о тайных контактах с Асадом являются недостоверными.
Кроме того, он затронул вопрос сохранности арсеналов вооружений сирийских вооруженных сил, включая химическое оружие. По его словам, Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы эти материалы оставались под контролем и недоступными для сторон, которые могут их неправомерно использовать. Для этого предпринимаются значительные усилия, в том числе с привлечением партнеров в регионе.
На вопрос о возможности отправки американских военнослужащих в Сирию для контроля над арсеналами представитель администрации ответил, что такой сценарий не рассматривается. Он подчеркнул, что существуют иные механизмы решения этих задач, без необходимости развертывания войск на месте. Тем не менее, вопрос контроля над вооружениями остается для США приоритетным.
Ранее в Сети появился снимок, на котором запечатлены Башар Асад и его супруга, прибывшие в российскую столицу.