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CENTCOM: ВВС США нанесли более 70 ударов по лагерям ИГИЛ в Сирии

Американские военные заявили, что удары нанесены для того, чтобы помешать террористам «воспользоваться нестабильностью».

Американские военные нанесли свыше 70 «прицельных» авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в САР, информирует CENTCOM.

Центральное командование ВС США утверждает, что удары нанесены для того, чтобы помешать террористам группировки «воспользоваться нестабильностью» в Сирийской Арабской Республике.

«Силы Центрального командования нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ и её боевикам в центральной Сирии. Удары нанесены, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии», — говорится в заявлении.

В CENTCOM уточнили, что поражено более 75 целей.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «террористическим организациям, таким как Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ нельзя позволить воспользоваться хаосом» в Сирии.

Напомним, вооружённая сирийская оппозиция начала масштабную операцию в САР в конце ноября, а утром 8 декабря вошла в Дамаск. В МИД РФ сообщили, что сирийский лидер Башар Асад добровольно оставил свой пост. По последним данным, в настощее время он находится в Москве.

В воскресенье ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.