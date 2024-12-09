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Хинштейн: восстанавливать жилье в Курской области надо за счет властей

Люди не должны ждать, пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта.

Источник: Аргументы и факты

Новый подход к восстановлению домов после атак Вооруженных сил Украины нужно ввести в Курской области. Его озвучил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава области прибыл на место обстрела в город Льгов. В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько домов.

Во время визита Хинштейн пообщался с местными жителями. Он узнал, как работает выстроенная система помощи и удовлетворено ли ей население.

Губернатор обратил внимание, что местные власти быстро затянули разбитые окна пленкой. Кроме того, был восстановлен тепловой контур и также убраны все осколки.

«Из минусов: процесс восстановления жилья требует пересмотра. Люди не должны ждать, пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта», — отметил Хинштейн.

Восстанавливать жилища нужно сразу, граждане не должны испытывать дополнительные проблемы. Новый подход уже обсуждался с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и его заместителями. Варианты будут прорабатываться.

Напомним, что Хинштейн занял место врио губернатора после соответствующего указа российского лидера Владимира Путина. Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова.

Ранее сообщалось, что в Курской области пострадали два дома. Ударная волна выбила стекла в жилищах.