Кабмин Украины обнародовал условия получения $20 млрд за счет активов РФ

Реализация соглашения включает заключение договора о покупке сертификата (Certificate Purchase Agreement), в котором Украина выступает заемщиком, а партнерами выступают FFB и Агентство США по международному развитию (USAID). Также предусмотрено подписание договора гарантии и погашения займа между Украиной и USAID. Министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.