Кабмин Украины обнародовал условия получения $20 млрд за счет активов РФ

Украинское правительство одобрило условия соглашения, предусматривающего 40-летний заем на сумму до $20 млрд, который будет предоставлен Федеральным финансовым банком (FFB).
Это финансирование стало возможным благодаря инициативе стран G7, направленной на выделение Украине $50 млрд из доходов от замороженных российских активов, как указано в постановлении кабинета министров Украины.
Выделенные средства будут направлены в Фонд финансового посредничества, учрежденный Всемирным банком 10 октября 2024 года для содействия привлечению ресурсов, необходимых для укрепления украинской экономики.
Реализация соглашения включает заключение договора о покупке сертификата (Certificate Purchase Agreement), в котором Украина выступает заемщиком, а партнерами выступают FFB и Агентство США по международному развитию (USAID). Также предусмотрено подписание договора гарантии и погашения займа между Украиной и USAID. Министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.
Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых с добавлением текущей средней ставки по американским казначейским облигациям со сроком в один год. Выплаты по процентам и погашение основной суммы долга будут обеспечиваться за счет доходов от замороженных российских активов.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что кредит в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов Украина начнет получать в ближайшие недели.